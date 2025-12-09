Costa Rica e Israel firman Tratado de Libre Comercio

Costa Rica e Israel firmaron, este lunes, un Tratado de Libre Comercio (TLC) que marca el fin de un proceso que inició en marzo de 2023.

La firma se realizó en Jerusalén con la participación del ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar, y el ministro de Economía e Industria de Israel, Nir Barkat.

“La firma de este Tratado no solo abre puertas a nuevas exportaciones, sino que representa una oportunidad estratégica para posicionar a Costa Rica como proveedor competitivo en sectores de alta tecnología, agroindustria de calidad y servicios especializados.

“Fortalece la inserción internacional del país y abre espacio para sectores de alto valor agregado como la tecnología, agroindustria, servicios digitales y manufactura avanzada”, afirmó Manuel Tovar.

Por su parte, Nir Barkat subrayó que el acuerdo refleja la amistad histórica entre ambos países y la visión compartida de crecimiento impulsado por la innovación.

“Al combinar las tecnologías de vanguardia de Israel con las sólidas bases agrícolas, industriales y de exportación de Costa Rica, estamos creando nuevas oportunidades para empresas, emprendedores y sectores de servicios en ambos países”, señaló.

El camino hacia este acuerdo inició con la firma de un Memorando de Entendimiento en marzo de 2023, seguido por la reafirmación del compromiso en octubre de 2024 y el cierre técnico en noviembre de 2025.

Tras la firma oficial, el texto será remitido a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, pues son los diputados quienes aprueban finalmente estos tratados.

Costa Rica abrirá oficina comercial y de innovación en Jerusalén



Costa Rica también abrirá en Jerusalén una Oficina Comercial de Innovación con estatus diplomático, así lo confirmó el mismo Manuel Tovar.



El TLC entre ambas naciones elimina más del 90 % de las barreras arancelarias y establece una plataforma avanzada para ampliar las oportunidades de comercio e inversión.



Tovar agregó que esta iniciativa permitirá a Costa Rica incrementar su presencia en Medio Oriente y acceder a un mercado altamente competitivo de más de 10 millones de consumidores con alto poder adquisitivo.



La apertura de la oficina está prevista para enero o febrero de 2026 y contará con la participación del presidente Rodrigo Chaves Robles en la ceremonia inaugural.



La embajadora de Israel en Costa Rica, Michal Gur-Aryeh, destacó que las economías de ambos países son complementarias. “La tecnología israelí contribuirá a la productividad costarricense, haciéndola más rentable y competitiva, mientras que Israel tendrá acceso a la amplia variedad de productos costarricenses”, afirmó durante la firma del tratado en Jerusalén.



De acuerdo con los datos del Gobierno, en 2024, las exportaciones costarricenses hacia Israel alcanzaron los 20,86 millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron 34,43 millones de dólares.



Con la reducción arancelaria prevista y el crecimiento histórico del intercambio comercial —cercano al 8,7 % anual en la última década— se proyecta que para 2026 las exportaciones costarricenses podrían situarse entre 50 y 60 millones de dólares, impulsadas por la agroindustria, dispositivos médicos, manufactura avanzada y productos de valor agregado.



El acuerdo también abre oportunidades en la producción de carne Kosher y Halal, turismo especializado y cooperación en sectores como tecnologías médicas, semiconductores y agricultura avanzada.

