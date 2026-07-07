Costa Rica denuncia "llamados a obstaculizar" transición en Colombia

El Gobierno de la República expresó su "profunda preocupación" por los "llamados a obstaculizar" la transición en Colombia, en medio de las crecientes tensiones entre el presidente saliente de ese país, Gustavo Petro, y el entrante, Abelardo de la Espriella.﻿

Mediante un pronunciamiento, divulgado en redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) ratificó su "fiel compromiso con la democracia y el Estado de Derecho", al abogar porque se permita el proceso de relevo de administraciones, que debe completarse el próximo 7 de agosto con la transmisión del mando presidencial.

Sin embargo, todo ello ocurre en momentos en los que el mandatario de izquierda se niega a reconocer el resultado del balotaje del 21 de junio pasado, mientras su sucesor de extrema derecha acusa al Gobierno actual de supuesta corrupción.



"El Gobierno de Costa Rica expresa su profunda preocupación por los llamados a obstaculizar la transición hacia el Gobierno democráticamente electo del presidente Abelardo de la Espriella en Colombia. "Asimismo, repudia cualquier llamado a desconocer los resultados electorales legítimos en Colombia. Costa Rica rechaza las acusaciones infundadas contra terceros países, utilizadas para vulnerar la voluntad expresada por la mayoría del hermano pueblo colombiano en las urnas", dice el comunicado de la Cancillería.

En medio del proceso de transición, De la Espriella denuncia haber hallado rastros de irregularidades y "contratos a dedo" durante la administración de Petro.

Por su parte, el gobernante saliente desconoce la "legitimidad" del presidente electo y convocó a manifestaciones el próximo 20 de julio, fecha para la que anunció su discurso de despedida.

Entretanto, el candidato oficialista Iván Cepeda, superado por un estrecho margen en segunda ronda, reconoció la elección, pero se declaró en "desobediencia civil" frente al nuevo gobierno.

Observadores internacionales y autoridades electorales han descartado cualquier tipo de manipulación en los comicios.