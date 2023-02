Corte Suprema y TSE se oponen a reforma para eliminar inmunidad a jerarcas de supremos poderes

“Consideramos que (la reforma) no es necesaria. No vamos a pensar que es que la inmunidad que tienen los miembros de los supremos poderes impide juzgarlos; no, la posibilidad está prevista en la misma Constitución y en las leyes procesales penales, lo único es que hay que pasar por un filtro para evitar acciones de mala clase, pensadas para obstaculizar el funcionamiento de los diputados”, añadió.