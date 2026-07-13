Corte presentará borrador de reforma al Código Procesal Penal en 10 meses

El Poder Judicial proyecta presentar, en cuestión de 10 meses, el borrador de su reforma al Código Procesal Penal.

Así lo acordó la mañana de este lunes la Corte Plena, al acoger la ruta de trabajo planteada por el magistrado Gerardo Rubén Vargas, de la Sala de Casación Penal.

"Lo que proponemos es que en 9-10 meses estemos entregando un anteproyecto a esta Corte para que sea discutido, lo cual no significa que nos mantengamos solamente en ese proceso. "La Sala paralelamente va a estar trabajando todas las semanas en hacer propuestas que sean inmediatas y permitan agilizar en lo que sea necesario lo que sea posible de manera más inmediata", indicó el alto juez.

El planteamiento de Vargas incluye siete etapas:

Diagnóstico integral (dos meses) - Identificar los principales problemas normativos, operativos y jurisprudenciales.

(dos meses) - Identificar los principales problemas normativos, operativos y jurisprudenciales. Estudio de Derecho comparado (un mes) - Generar una matriz a partir de los modelos de Chile, Colombia, Uruguay, Alemania, España, Estados Unidos, Noruega y Finlandia.

(un mes) - Generar una matriz a partir de los modelos de Chile, Colombia, Uruguay, Alemania, España, Estados Unidos, Noruega y Finlandia. Definición del modelo deseado (dos meses) - Fijar las opciones de política judicial y procesal

(dos meses) - Fijar las opciones de política judicial y procesal Elaboración del anteproyecto de reforma del Código Procesal Penal (dos meses) - Construcción del texto.

(dos meses) - Construcción del texto. Mesas técnicas (dos meses) - Someter el texto a consulta de la Judicatura, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Colegio de Abogados, academia, víctimas, especialistas en tecnología, cibercrimen y protección de datos, así como organizaciones de sociedad civil.

(dos meses) - Someter el texto a consulta de la Judicatura, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), víctimas, especialistas en tecnología, cibercrimen y protección de datos, así como organizaciones de sociedad civil. Revisión técnica del anteproyecto (un mes) - Análisis de observaciones y consensos por parte del grupo de trabajo de la Sala Tercera.

(un mes) - Análisis de observaciones y consensos por parte del grupo de trabajo de la Sala Tercera. Presentación institucional.

Tras la exposición, algunos magistrados reconocieron el esfuerzo de la institución por plantear una iniciativa, aun cuando ello corresponde a otros poderes.

El alto juez Fernando Cruz invitó a revisar la figura de la actividad procesal defectuosa y cómo esta se ha convertido en una figura para anular y regresar a etapas anteriores, y no para sanear errores.

También mencionó la necesidad de reformular el "testigo de la corona", procurar nuevos recursos para las víctimas, así como una participación más activa del Sistema Bancario Nacional y la Procuraduría General de la República (PGR) en la persecución de delitos económicos.

"Nosotros queremos decirle al país, tal cual lo dijo don Fernando Cruz, que de esta Corte nace una iniciativa y que estamos conscientes de que necesitamos un proceso tal cual sea eficiente, que sea eficaz, que permita que las personas tengan una respuesta oportuna a sus problemas. Pero más allá de eso, necesitamos también que la estructura le permita a la ley poder materializarse. "Entonces tenemos que ir en dos caminos: no solamente una propuesta de reforma de ley seria, responsable, que permita el enfrentamiento con el crimen organizado, con la delincuencia transnacional, con el crimen informático, pero que también la estructura sea una estructura moderna, que permita aterrizar esa ley", complementó Vargas.

La magistrada Roxana Chacón apuntó la urgencia de disminuir los plazos de tramitación, especialmente en los casos de agresiones sexuales, mientras que la alta jueza Iris Rocío Rojas insistió en promover cambios puntuales paralelos para acelerar el procedimiento penal en lo que se define la reforma.





En un espíritu complementario, la magistrada Damaris Vargas abogó porque se incluyan perspectivas de género y de interseccionalidad, especialmente de los pueblos indígenas; y porque se escuchen las ideas de ingenieros industriales y no solo las de los abogados.

La alta jueza Julia Varela apuntó la necesidad de que se revisen las obligaciones de los testigos.

Vargas enfatizó que el planteamiento que hará no suspenderá otras propuestas —entre ellas las ya presentadas a la Asamblea Legislativa— que surjan en la Sala de Casación Penal, al tiempo que subrayó que el problema del sistema de justicia no se resolverá con el proyecto que se presentará, y que es por ello que deben analizarse problemas estructurales, como la tecnología y la necesidad de sistemas interconectados.