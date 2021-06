Contraloría separa a gerente investigado por caso "Cochinilla"

La Contraloría General de la República separó a Allan Ugalde Rojas de su cargo como gerente de la División de Contratación Administrativa (DCA).

Ugalde es uno de los investigados por el caso "Cochinilla" y, por eso, no realizará sus funciones ordinarias a partir de este jueves 24 de junio.

"Se encargará de llevar adelante, a modo de proyectos específicos, temas vinculados con la logística requerida a partir de la nueva Ley de Contratación Administrativa, el proyecto para la elaboración de perfiles de la DCA con el auspicio de la OCDE y el programa de fortalecimiento de la división, así como cualesquiera otros temas relacionados", informó el ente contralor en un breve comunicado.

Mientras nombran un gerente interino, la División de Contratación Administrativa estará en manos de un gerente asociado.

Investigación

De acuerdo con Ugalde, hasta el martes 22 de junio "no he sido notificado de ninguna causa, no he sido allanado, no he sido imputado ni detenido, no se me ha pedido ninguna medida cautelar ni prisión preventiva".

"Pese a desconocer mi estatus legal en este caso, he decidido aplicar de oficio el régimen de abstenciones institucional y apartarme de forma voluntaria y formal de cualquier caso relativo a lo que se informa de esta causa", aseguró el funcionario.



Quien hasta ahora ocupó el cargo de gerente, dice estar en la mayor disposición de atender los requerimientos de las autoridades.

"En el ejercicio de mi cargo he actuado de forma correcta legal y éticamente, aspecto que espero sea corroborado en esta causa", manifestó.



Allan Ugalde empezó a trabajar en la Contraloría General de la República en enero de 1999. Asumió la gerencia de la División de Contratación Administrativa en el 2014. Según dice, en ese periodo ha tenido que acudir a instancias judiciales para responder por acciones institucionales.