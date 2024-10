Contraloría analiza denuncia contra póliza que Ejecutivo quiere para Chaves y sus jerarcas

La Contraloría General de la República analiza una denuncia contra el seguro de responsabilidad civil que el Ministerio de Hacienda quiere contratar para el presidente Rodrigo Chaves y sus jerarcas.

Ante consulta de este medio, el ente contralor reconoció que recibió una queja sobre ese proceso de contratación, la cual se encuentra ahora mismo en proceso de admisibilidad.

El análisis se suma al estudio que también realiza la Procuraduría General sobre esa póliza, esto a solicitud de Hacienda y derivado de los cuestionamientos de la prensa sobre la contratación que hoy figura en SICOP para pagarle al Instituto Nacional de Seguros (INS), anualmente, ₡248,4 millones, con el fin de proteger a Chaves, sus vicepresidentes, ministros, viceministros e incluso presidencias ejecutivas.

“¿Por qué le digo que vamos a hacer la consulta a la Procuraduría? Porque me parece que la Contraloría no está entendiendo los riesgos que se están asegurando. Hay una gran diferencia entre una póliza de fidelidad, como la que se pide a los funcionarios que van a resarcir al Estado, y otra en donde una póliza que lo que hace proteger la reputación de la institución y adicionalmente le da la posibilidad al funcionario de tener la tranquilidad de que la toma de decisiones no le va a generar un problema.