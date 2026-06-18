Contraloría advierte riesgos de más eurobonos ante nivel de endeudamiento

La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el nivel de endeudamiento del país y recomendó cautela ante el interés de emitir más eurobonos.

Durante una audiencia en la Comisión de Hacendarios, la contralora Marta Acosta pidió a los diputados analizar con prudencia el proyecto que autorizaría hasta 13.500 millones de dólares en eurobonos, distribuidos en nueve tractos y sin compromisos fiscales.

La preocupación surge en momentos en que el Ministerio de Hacienda proyecta un aumento en la deuda pública. Según la Contraloría, mantener altos niveles de liquidez mediante deuda genera costos adicionales para el Estado y ejerce presión sobre las finanzas públicas.

Por su parte, el oficialismo insiste en la necesidad de contar con más liquidez para enfrentar las obligaciones financieras del país, mientras el debate legislativo continúa sobre la conveniencia de aprobar la iniciativa.