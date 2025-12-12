Contralora dijo a diputados que CCSS opera “como un piloto sin control de mando”

La contralora general de la República, Marta Acosta, advirtió ante los diputados que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) funciona “como un piloto sin control de mando”.

Sus declaraciones se dieron en el marco de la Comisión Investigadora de presuntas irregularidades en la CCSS, donde señaló que la implementación del sistema ERP generó graves riesgos que aún persisten.

Acosta criticó que se niegue la crisis institucional y recordó que la entidad ni siquiera cuenta con estados financieros de los últimos seis meses.

La Contraloría ya había ordenado medidas para restablecer el control, pero estas fueron suspendidas por los tribunales.