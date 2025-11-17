“¿Conoce a Laura Fernández?”: Candidatos retan a aspirante de Pueblo Soberano a debatir

La negativa de Laura Fernández a debatir empieza a volverse un tema de campaña entre los aspirantes a la Presidencia de la República.



Ana Virginia Calzada (Centro Democrático y Social) y Álvaro Ramos (Liberación Nacional) dedicaron, este fin de semana, dos videos a retar a la candidata de Pueblo Soberano a que discuta en la arena pública sus propuestas.

“Si usted conoce a Laura Fernández, dígale que la exjueza, Ana Virginia Calzada, la reta a debatir sobre Seguridad frente a todo el país. Que el país juzgue quién puede resolver esto. Laura, escríbame”, le dijo Calzada en un video en el que, además, comparte su número telefónico personal.

Ramos, por su parte, aseguró que las encuestas proyectan que la carrera electoral se decidirá entre él y Fernández, por lo que invitaba a la candidata de la “continuidad” a contrastar sus propuestas con él.

"Doña Laura, venga debata conmigo. Costa Rica está harta de ruido, pero ávida de ideas con rumbo y propósito", aseveró Ramos.



<span id="selectionBoundary_1763400484734_3887082634369694" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



Fernández, por su parte, aseguró que su agenda solo la define ella, no sus rivales, y defendió que hasta ahora ha participado en más de 18 reuniones con cámaras y otros grupos.

“Ese es un tema de campaña de ellos, no es un tema de campaña mío. Yo manejo mi campaña sobre la base de una estrategia, donde soy yo, junto con mi comando de campaña, quienes definimos a qué actividades asistimos y a cuáles no en función de la que nos genere mayores réditos.



“¿Cuáles son los objetivos que yo tengo? Son dos: ganar en primera ronda y ganar con 40 diputados. Entonces todas las actividades a las que yo asisto se enfocan en esos dos objetivos. Ni don Álvaro (Ramos), ni doña Claudia (Dobles), ni doña Natalia (Díaz), ni nadie más maneja mi agenda”, aseveró Fernández.

Hasta ahora, Fernández se ha ausentado de los debates de la Universidad Nacional y la Junta de Pensiones del Magisterio (Jupema), así como a otro creciente número de foros, pero insiste en que sí participará en otros venideros.

"A los demás candidatos que quieren tener 'likes' o sumar popularidad hablando de mí, que tengan calma, que ya llegará el momento de participar en los grandes debates nacionales y ahí con mucho gusto ellos van a poder preguntarme todo lo que quieran preguntarme y a tener todos los intercambios que quieran conmigo".

¿Cuál será ese primer debate o ese primer punto donde se van a ver las caras usted con esos rivales?



“Pues viera que yo no sé, porque yo no sé a qué cosas confirman ellos. A diferencia mía, yo no conozco la agenda de don Álvaro ni doña Claudia. Yo no tengo idea y ni me interesa. Yo estoy preocupada en la agenda mía. Sí les sé decir que yo tengo debates agendados, como por ejemplo, el debate del Tribunal Supremo de Elecciones, que me parece muy importante”, finalizó.