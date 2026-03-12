Congreso suma nueva baja: otra diputada se incapacita por cirugía

La diputada de Progreso Social Democrático (PPSD), Luz Mary Alpízar, fue sometida este miércoles a una cirugía para extraerle unos cálculos biliares, conocidos popularmente como piedras en la vesícula.

El despacho de la legisladora informó que Alpízar venía presentando una condición compleja de salud que se intensificó en el último mes, lo que provocó el procedimiento.

“Se encuentra recuperándose satisfactoriamente. Estará incapacitada hasta el 25 de marzo (inclusive). El personal de su despacho se mantendrá en labores con normalidad”, informó su vocera de prensa.

Con Alpízar ya son dos las legisladoras que están fuera del Congreso por problemas médicos, pues a principios de marzo se informó que la independiente Cynthia Córdoba también fue sometida a una cirugía de emergencia por una apendicitis.

En el caso de Córdoba, está previsto que regrese al Plenario el próximo 23 de marzo.