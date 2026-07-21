Congreso sufre ciberataque, revela Yara Jiménez

La Asamblea Legislativa sufrió un ciberataque entre la noche del lunes y la madrugada de este martes, según reveló esta tarde la presidenta del Congreso, Yara Jiménez.

La oficialista aseguró que se detectó el intento de vulnerar los sistemas de información, lo que obligó a la seguridad del Congreso a intervenir para evitar el robo de datos.

" Cuando eso sucede, por supuesto que hay protocolos y el protocolo fue desactivar los sistemas para evitar que los intrusos entraran y ese es el resultado que tenemos.

"Ante una situación como esa, aquí prima la continuidad de la gestión pública y fue por eso por lo que decidimos publicar el orden del día en el diario oficial La Gaceta, como un alcance, para que ustedes tuvieran acceso", dijo Jiménez.

La noticia tomó por sorpresa a los propios diputados, que reclamaron la falta de transparencia y publicidad sobre ese ataque y también cuestionaron los riesgos sobre vicios de procedimiento ante la falta de publicidad por la ausencia de los diferentes sistemas.

De hecho, la falta de sistemas impidió que hoy sesionaran las diferentes comisiones.

"Usted nos informa aquí en Plenario que la Asamblea Legislativa fue víctima de un ciberataque, cuando en Costa Rica las instituciones públicas están en la obligación legal y administrativa de informar cualquier tipo de ataque o posible vulneración de información pública", reclamó la diputada Claudia Dobles.

Los legisladores insistieron a la Presidencia del Congreso que compartiera el informe final de la Gerencia de Seguridad y Tecnologías de Información para conocer el alcance del ataque y saber si hubo o no una vulneración de información sensible.