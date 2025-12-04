Congreso se sacude ante próximo vencimiento de magistraturas suplentes

La Asamblea Legislativa salió al paso y se libró de responsabilidades por el inminente vencimiento de los nombramientos de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

Este jueves, durante la sesión de Jefes de Fracción, los diputados cerraron filas e hicieron ver que la Comisión Permanente Especial de Nombramientos del Congreso ha cumplido a cabalidad con lo que le ha correspondido desde que la Corte Plena le remitió la nómina de potenciales sustitutos, el 15 de octubre pasado.

La presidenta de ese foro, Alejandra Larios, indicó que en el expediente consta que el 15 de enero anterior, el presidente del Alto Tribunal, Fernando Castillo, pidió la publicación del respectivo concurso. Ya el 10 de abril pasado se contaba con el total de aspirantes a las 9 plazas. Desde ese momento, el Poder Judicial inició con el análisis de atestados y las entrevistas del caso, hasta que el 6 de octubre anterior se formuló la lista de los candidatos.

Desde que la nómina llegó al Congreso, pasaron 13 días hasta que el tema ingresó en la agenda del día de la Comisión de Nombramientos. El 5 de noviembre pasado, los integrantes de ese foro definieron la metodología respectiva para la designación e iniciaron con las notificaciones a los pretendientes.

"La Asamblea ha cumplido lo que le corresponde", enfatizó la diputada, no sin antes recordar que el Parlamento no tiene potestad para iniciar de oficio un proceso de este tipo.

Por su parte, la vocera de la bancada del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, reconoció el trabajo que Larios ha llevado adelante en la Comisión de Nombramientos.

"Me parece que es muy desafortunado esto", señaló la también integrante del foro en relación con la nota que Castillo dirigió al presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, así como el comunicado que divulgó la Sala, en el que se advierte de una "serie crisis institucional" por el próximo vencimiento de los nombramientos.

El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, lamentó lo sucedido e hizo ver que no veía "con buenos ojos" el pronunciamiento de los magistrados.

Para la vocera de la bancada del Partido Frente Amplio (PFA), Rocío Alfaro, "es preocupante" lo mucho que se dilató el proceso en la Corte y que ahora se pretenda responsabilizar al Congreso por lo sucedido.

Algunos de los jefes de fracción exploraron algunas posibilidades para buscar una salida al problema.

El vocero del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, apuntó que la Asamblea puede avanzar en el nombramiento de uno o dos suplentes para eliminar el riesgo de que se paralicen las funciones del Alto Tribunal.

Sin embargo, esa alternativa no fue bien recibido en Liberación Nacional, ni en Progreso Social Democrático ni en el Frente Amplio.

Izquierdo planteó que, para bajar tiempos, se podría realizar la votación directamente en el Plenario, sin pasar por la Comisión de Nombramientos, que es donde se efectúan las entrevistas a los candidatos, se califican sus atestados, entre otros aspectos.

Pero Alfaro hizo ver que, por lo menos su bancada, consideraba de gran relevancia que se cumpliera con el proceso habitual, para evitar que la elección acabara convirtiéndose en un voto "a ciegas". En cambio, abogó por despejar la mayor cantidad de tiempo posible para que el foro pueda sesionar y adelantar los pendientes en el expediente en cuestión.





No sin antes, la parlamentaria reconoció que, aun con esos esfuerzos, ve poco posible que ello ocurra antes del 16 de diciembre próximo, que es cuando vencen los nombramientos.

El subjefe de Progreso Social Democrático, Daniel Vargas, señaló que esta no sería la primera vez que el Alto Tribunal se queda sin sustitutos, al tiempo que apuntó que le tocará a los magistrados "redoblar esfuerzos" en el receso de fin de año, de manera que tendrán que estar disponibles para no caer en la parálisis advertida por Castillo.

La legisladora independiente, Gloria Navas, recordó que tanto el presidente de la Sala, como su compañero, Fernando Cruz, han padecido de situaciones de salud recientemente, lo que les ha obligado a separarse de sus labores constantemente.

Finalmente, Arias hizo ver que daría una respuesta a Castillo, que suscribirá junto a Larios, haciéndole ver parte del sentir externado en Jefes de Fracción.