Congreso retomará elección de magistrados de la Sala IV el próximo miércoles

La Asamblea Legislativa retomará el próximo miércoles 27 de mayo la elección de nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional, un proceso que fue imposible concluir en el pasado Congreso.

Así lo acordaron este jueves los diferentes jefes de fracción, una vez quedó claro que se debe mantener la nómina de postulantes que previamente había enviado el tribunal constitucional.

La intención de los legisladores será que ese día se vuelva a someter a votación ese expediente, pues la falta de magistraturas suplentes amenaza con impedir el trabajo de la Sala IV desde hace meses.

La pasada Asamblea realizó seis rondas de votación sin que se pudiera elegir ninguno de los magistrados, esto producto del bloqueo que el oficialismo, Nueva República y otro grupo de diputados impulsó contra el proceso.

Todavía está por verse si la actual bancada del PPSO apoyará a alguna de las candidaturas, pues sin su venia es imposible que se alcancen los 38 votos necesarios para elegir alguno de los nueve cupos.

La fracción oficialista ya había cuestionado si se debía hacer una nueva postulación de candidatos, pero la Sala IV confirmó que esto no es posible, pues el proceso sigue vigente en Cuesta de Moras.

La sesión se realizará a partir de las 3 p. m.