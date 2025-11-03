Congreso respalda actuar de la Corte Plena en caso de Rándall Zúñiga

Una mayoría del Plenario Legislativo respaldó, este lunes, el actuar de la Corte Plena en el caso del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, señalado por presunta violación.



La moción, firmada por varios diputados de oposición, fue aprobada con el voto afirmativo de 32 legisladores y el rechazo de otros 10, estos últimos del oficialismo y Nueva República.



“El Poder Judicial ha demostrado su compromiso con la trasparencia, la institucionalidad y la justicia, así como el respeto absoluto a los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la legítima defensa”, reza la moción, luego de recordar que Zúñiga fue suspendido temporalmente mientras avanza la investigación en su contra.



Sin embargo, la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, cuestionó que no se puede apoyar a una institución solamente por hacer su trabajo.



“Darle al Poder Judicial o a la Corte Suprema prácticamente un voto de apoyo o de aplauso por cumplir con su deber nos parece improcedente.

“La Corte tiene que proceder con imparcialidad, celeridad, haciendo la investigación como tiene que ser, protegiendo a las víctimas, eso sería como darle un voto de apoyo a Recope por suministrar el combustible, para eso fue creado”, criticó.

Sin embargo, la oposición explicó por qué ese espaldarazo era válido.