Congreso reselló una tercera parte de los vetos de Rodrigo Chaves

La actual Asamblea Legislativa acabó oficialmente su mandato este martes con el recuento de cinco resellos aprobados durante el Gobierno de Rodrigo Chaves.

Eso significa que este Congreso reselló el 33% de los 15 vetos que, hasta ayer, sumó la actual administración.

Las cifras no son menores si se toma en cuenta que Chaves es el presidente con más resellos en los últimos 44 años, y el mandatario con más vetos desde 1998.

En el primer apartado superó a Luis Alberto Monge (4), en el segundo a Miguel Ángel Rodríguez (13). ​

Esta semana, la Presidencia anunció su oposición a los expedientes 23.162 y 24.353: el primero busca mejorar las paradas de tren, taxi y autobús; el segundo, descongelar 30 mil pensiones del Magisterio Nacional.

Además de estas, Chaves ya había vetado la propuesta para excluir a Procomer de la aplicación de la regla fiscal; la reforma a la ley del Colegio de Profesionales de Salud Ocupacional; la exclusión del Sistema 9-1-1 de la regla fiscal; el plan de sostenibilidad del Depósito Libre de Golfito; el plan para sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea y el proyecto para dinamizar el Sistema Banca para el Desarrollo.

Además, se opuso al plan para instaurar vuelos baratos en Centroamérica; la propuesta para obligar a las autoridades a reglamentar leyes en plazo; la pensión anticipada para oficiales del OIJ; la posibilidad de realizar allanamientos 24/7; la Ley de Ejecución de la Pena, la regulación de eventos deportivos en vías públicas y un plan para el manejo de la cuenca del río Pirrís.

De esos, el Congreso impuso su voluntad y aprobó las exclusiones de Procomer y el Sistema 9-1-1; la prórroga de concesiones del Depósito Libre Comercial de Golfito; la cuestionada ley para sacar a Costa Rica de la “lista gris” de la Unión Europea y la ley para permitir allanamientos 24/7.

Además, recomendó el resello de la Ley de Ejecución de la Pena, la pensión anticipada en el OIJ y la reglamentación de las leyes; sin embargo, estos expedientes irán a consulta de la Sala IV antes de someterse a votación, por lo que esas decisiones le tocarán a la futura Asamblea, una que tendrá mayoría oficialista.