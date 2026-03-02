Congreso rechaza vía rápida a proyecto para eliminar pensiones de expresidentes

El Plenario Legislativo rechazó, este lunes, una moción para darle vía rápida al expediente 24.793, que pretende eliminar las pensiones que hoy reciben los expresidentes de la República.

La propuesta, impulsada por el Frente Amplio, deroga el capítulo III del Régimen de Pensiones de los Expresidentes de la República, por lo que afectaría a todos los expresidentes, actuales y futuros.

“Eliminemos las pensiones de expresidentes, es una pensión de lujo. Si acá la definición que se utiliza para una pensión de lujo es una para la que no se ha aportado, esta es la mejor ejemplificación de una pensión de lujo.

“A los presidentes ya les tocará pensionarse cuando les corresponda, pero esta pensión la reciben sin aportar un solo colón, no aportan a ningún régimen, no existe. Estos son vestigios monárquicos, de privilegios, de quienes se creen nobleza”, defendió el frenteamplista Jonathan Acuña, principal firma de la propuesta.

La moción de vía rápida fue respaldada por el Frente Amplio y una mayoría de Liberación Nacional, pero rechazada por el oficialismo, Nueva República, el PLP y el PUSC.

“Aquí yo no estoy defendiendo las pensiones de los expresidentes. Son siete expresidentes, una exprimera dama y dos causahabientes que actualmente gozan de esto. Aquí estamos hablando no solo de derogar las futuras pensiones, sino las actuales, cuando hay derechos ya adquiridos como ha dicho la Sala Constitucional”, defendió la socialcristiana Melina Ajoy.

El proyecto, que hoy se encuentra en comisión, establece que para mantener la pensión los expresidentes deberán demostrar, ante la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Nacional, que recibe de otras fuentes ingresos mensuales inferiores a tres salarios base (₡1.386.600); de lo contrario, la pensión se suspenderá.

En el mismo sentido, la también indica que si el ingreso mensual de los expresidenes o sus causahabientes supera el equivalente a dos veces el ingreso mensual total promedio de los hogares, será responsabilidad de los beneficiarios informarlo para que, de forma inmediata, suspenda el derecho a la pensión del Régimen de Pensiones de los Expresidentes de la República.

“¿Están defendiendo o no la pensión de lujo de Rodrigo Chaves?”, ironizó Acuña.

La jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, cuestionó la "coincidencia" del momento en que se presentó la dispensa de trámite, una vez que ganó la elección Laura Fernández, y aseguró que apoyará eliminar las pensiones de lujo cuando sean todas y no solo las de expresidentes.

Con esa decisión, el expediente continuará en la vía ordinaria y, posiblemente, deberá ser discutido por el futuro Congreso, de mayoría oficialista.

