Congreso rechaza cambios a proyecto para salir de lista negra y pone en jaque al Ejecutivo

El Plenario Legislativo rechazó, este lunes, las reformas que el Ministerio de Hacienda pedía al proyecto para sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes (lista negra) de la Unión Europea (UE).

El rechazo de estas 10 mociones de reiteración, presentadas por el frenteamplista Jonathan Acuña, dejaría clara la obligación de gravar todas las rentas pasivas extraterritoriales (rendimientos en el extranjero sobre capital de origen costarricense) solo para entidades no calificadas; es decir, contribuyentes que no posean una actividad económica formal en el país (recurso humano, infraestructura, gastos de operación etc.).