Congreso posterga definición de fecha para votar inmunidad de Rodrigo Chaves

La Asamblea Legislativa dará largas a la definición de la fecha en la que votará si levanta o no la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que se le investigue por aparente beligerancia política.

Inicialmente, esa determinación debía definirse este jueves, en la sesión ordinaria de Jefes de Fracción.

No obstante, los partidos Progreso Social Democrático (PPSD) y Nueva República (PNR) pidieron que se les diera hasta el 8 de diciembre próximo, para que a nivel interno se analizara la sugerencia del presidente del Congreso, Rodrigo Arias, de que la discusión ocurra el 15 de este mes.

Así las cosas, los voceros de las bancadas se reencontrarán el lunes siguiente, a fin de conocer si las agrupaciones lideradas por los diputados Pilar Cisneros y Fabricio Alvarado apoyan que la votación se lleve a cabo en la fecha propuesta.

Por su parte, Arias anunció que preparará un proyecto de moción, que incluya un debate reglado con las reglas en las que se enmarcará la discusión sobre el desafuero o no del mandatario.

Se espera que este básicamente siga los pasos de la histórica sesión celebrada el 22 de setiembre pasado, cuando el Parlamento se quedó corto al conocer otro pedido de levantamiento de inmunidad del gobernante, esa vez para que se le juzgara por una presunta concusión.