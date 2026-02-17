Congreso instala, en privado, comisión que analizará denuncia contra Fabricio Alvarado

Los diputados conformaron este martes, en privado, la comisión especial que analizará la denuncia por presunto acoso sexual que fue presentada contra el diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado.

El órgano estará integrado por el socialcristiano Alejandro Pacheco, como presidente; el oficialista Waldo Agüero y las diputadas Johanna Obando (independiente), Rosaura Méndez (PLN) y Olga Morera (Nueva República).

Los cinco tendrán dos meses para rendir un informe al Plenario, que luego deberá someter el tema a discusión y votar.

Alvarado fue acusado públicamente, en enero anterior, por la exdiputada y asesora de Nueva República, Marolin Azofeifa, quien aseguró que sufrió “acercamientos impropios y sin permiso, comentarios y comportamientos que cruzaron la línea del respeto a una mujer” provenientes del también excandidato presidencial.

Alvarado negó esas acusaciones y las calificó como parte de una “campaña sucia” en su contra, de cara a las pasadas elecciones.

Por tratarse de un tema de esta naturaleza, las sesiones de la comisión serán privadas, de manera que no se conocerá ni la discusión ni el informe final hasta tanto este no llegue al Plenario.

Pacheco aseguró que todavía no se definió qué días sesionará el órgano.

Esta investigación legislativa se suma al caso penal que se sigue contra Alvarado por presunta violación.