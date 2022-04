Congreso elimina millonario aporte de Recope a fondo privado de sus empleados

Los diputados acordaron, esta tarde, eliminar el millonario aporte que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) realiza todos los años al Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de sus trabajadores.



Ese fondo, que se creó en 1978, está incluido dentro de la convención colectiva de la institución y define un aporte obrero de 3% más otro patronal que, según los diputados, varía de entre 3% a 10%.

El proyecto, impulsado por el socialcristiano Erwen Masís, reforma el artículo que otorga personería jurídica a ese fondo que anualmente recibe poco más de ₡2 mil millones de fondos públicos.

“Desde que este fondo adquirió personería jurídica en el 2010, Recope efectúa un aporte millonario de fondos públicos a un fondo privado que adicionalmente carece de regulación y supervisión, por lo que no sabemos qué sucede con esos fondos que pagan todos los costarricenses con la compra de su combustible. Es muy satisfactorio ver el avance de este proyecto y eliminar este tipo de gollerías que desgasta el sector público”, dijo el diputado.

El presidente de Recope, Alejandro Muñoz, ya había insistido en que apoyaba la eliminación de ese traslado pues estaba probado que el fondo no era autónomo ni lo sería luego de tantos años de ayuda, además de que no era ético trasladar recursos públicos a un fondo privado que además no rinde cuentas de su uso.

Recope solo tiene registro de las transferencias realizadas desde 1999, las cuales, a junio del 2020, alcanzaron los ₡54 mil millones. Esa cifra, más transferencias adicionales, llegaron a ₡63 mil millones.

El proyecto se votará en segundo debate esta misma semana.