Congreso definirá el próximo jueves futuro de la investigación contra Fabricio Alvarado

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, dará a conocer el próximo jueves la resolución final sobre el procedimiento para concluir con la investigación contra el exdiputado Fabricio Alvarado por presunto acoso sexual.

Ese día, según informó Jiménez previo acuerdo con las jefaturas de fracción, la presidencia anunciará el siguiente paso sobre el caso.

Hoy mismo, cada uno de los actuales diputados recibirá, en sobre sellado, una copia del expediente legislativo, los tres informes que emitió la comisión investigadora y el criterio técnico que emitió el departamento legal del Congreso.

La idea, según la presidenta, es que cada diputado pueda conocer bien el caso antes de que continúe.

Se conoce que dos de los informes emitidos recomiendan sanciones administrativas contra Alvarado por el presunto acoso sexual contra la también exdiputada Marulín Azofeifa, quien también denunció penalmente al líder de Nueva República.

Un tercer informe, firmado por la excompañera de Alvarado, Olga Morera, recomendó archivar el caso sin ninguna sanción para el exlegislador.

Tanto Jiménez como los diputados insistieron en que, en aras de no revictimizar a Azofeifa, el caso debe manejarse de manera confidencial.