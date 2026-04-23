Congreso define fecha para discutir informes de investigación contra Fabricio Alvarado

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, anunció que el Plenario conocerá el próximo lunes 27 de abril los informes sobre la investigación en contra del diputado Fabricio Alvarado por presunto acoso sexual.



La resolución establece que la sesión será pública, pero las deliberaciones pueden ser privadas si así lo deciden los diputados. Cada uno tendrá un máximo de 15 minutos para hablar del tema.



La sesión iniciará a las 3 p. m. y el caso se discutirá, como máximo, hasta las 6:55 p. m., momento en el cual la Presidencia dará el caso por discutido y someterá los informes a votación.



El pasado viernes, la comisión que investigó la denuncia, presentada contra Alvarado por la exdiputada Marulín Azofeifa, presentó tres informes: dos que recomiendan la sanción del diputado de Nueva República y uno más que lo libra de responsabilidad.



Arias aseguró que someterá el caso a votación para evitar que la actual Asamblea se quede sin decidir sobre esta situación, pues el Congreso saliente dejará oficialmente sus funciones el próximo martes.