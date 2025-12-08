Congreso define fecha en que se votará levantamiento de inmunidad de Chaves

El Plenario Legislativo decidirá, el próximo martes 16 de diciembre, si le levanta o no la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Así lo anunció este lunes la vicepresidenta del Congreso, Vanessa Castro, luego de un amplio receso entre las jefaturas de fracción.

Se trata del último paso en el proceso legislativo para resolver la solicitud planteada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) contra el mandatario, a quien se le acusa de presunta beligerancia política.

Con el acuerdo votado hoy, el Congreso sesionará el próximo martes a partir de la 1 p. m. y hasta las 7 p. m., como máximo.

En la sesión, Chaves podrá emplear hasta 30 minutos para expresar sus argumentos y luego deberá retirarse del recinto.

La presencia del mandatario no es obligatoria, por lo que la decisión de participar le corresponde únicamente a él; sin embargo, el diputado oficialista Daniel Vargas confirmó que Chaves sí estará presente en la sesión.

Luego de su alocución, cada diputado podrá hacer uso de la palabra en medio de un debate reglado y acorde con el tiempo de cada fracción.

Al término de ese proceso, los legisladores deberán votar sobre si apoyan o no el desafuero, que requiere de al menos 38 votos.

En el pasado proceso, el Plenario puso 34 votos a favor de esa decisión y 21 en contra.