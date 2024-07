Congreso declara al padre Sergio como ciudadano distinguido de Costa Rica

La Asamblea Legislativa declaró, este martes, al sacerdote Sergio Valverde como ciudadano distinguido de Costa Rica.



Lo hizo en medio de un debate reglado sobre el expediente 24.228, que presentó Fabricio Alvarado y Nueva República.

La intención, según el Congreso, era reconocer en vida la obra del padre Sergio, conocido junto a su asociación, Obras del Espíritu Santo, por ayudar a las personas más necesitadas del país y especialmente a los niños en condición de pobreza.

“Es algo que no ha buscado, que no ha pedido, pero realmente que creo que se lo merece, porque es un agradecimiento, no de los diputados, un agradecimiento que le debe Costa Rica a un hombre que lo ha dado todo por la gente que está en la mayor necesidad y, sobre todo, por el mayor tesoro que tenemos en Costa Rica que son nuestros niños”, dijo Alvarado.