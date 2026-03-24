Congreso declara a Francisca “Pancha” Carrasco como Benemérita de la Patria

La Asamblea Legislativa declaró este martes a Francisca “Pancha” Carrasco Jiménez como Benemérita de la Patria, en lo que el Congreso catalogó como una deuda histórica con la heroína nacional de la campaña 1856-1857.

“Pancha” Carrasco fue la primera mujer en incorporarse formalmente al ejército nacional en calidad de soldado, además de fungir como asistente del general Juan Rafael Mora Porras.

“Francisca ‘Pancha’ Carrasco Jiménez no fue una figura secundaria en nuestra historia, fue protagonista. Una cartaginesa ejemplar y valiente que se levantó desde esta ciudad para defender la libertad de Costa Rica.

“Fue la primera mujer en incorporarse al ejército nacional durante la campaña 1856-1857 en un contexto donde la guerra, la política y la defensa de la Patria eran espacios reservados casi exclusivamente para los hombres”, recordó la liberacionista Paulina Ramírez.

En la misma línea, el Congreso aprobó hoy el benemeritazgo para la lideresa Filomena Navas Salazar, la primera mujer indígena de Térraba en ejercer el derecho al voto, en 1953, impulsando desde entonces la participación política de las mujeres en Costa Rica.

Los diputados, además, declararon como Benemérita de las Artes Patrias a Graciela Moreno Ulloa.

“Doña Graciela realizó aportes sobresalientes en cada una de las artes, visuales, plásticas, danza, lírica, música orquestal, música popular, teatro y los inicios de la conservación y restauración profesional.