Congreso decidirá el jueves el siguiente paso en levantamiento de inmunidad de Chaves

El Congreso decidirá el jueves 9 de octubre el siguiente paso en el nuevo intento por levantarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves.



Vanessa Castro, presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa, confirmó que el Directorio ya recibió la solicitud planteada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para el desafuero del mandatario, esta vez por el presunto delito de beligerancia política.



Castro, quien sustituye temporalmente a Rodrigo Arias en el cargo, aseveró que trasladará a los jefes de fracción la solicitud para determinar cuál será el siguiente paso en el procedimiento especial.



Esa reunión será este mismo jueves.



Igual que sucedió con el procedimiento anterior, el Directorio deberá leer ante el Plenario la solicitud planteada por el TSE y anunciar la creación de una comisión especial que analice el tema, así como el procedimiento a seguir en cuanto a plazos y discusión.



Una vez más, la comisión deberá analizar los documentos presentados y determinar si existen o no elementos suficientes para continuar adelante con el proceso.



En caso de que así se decida, el Congreso someterá a votación el levantamiento de la inmunidad, que necesitará del voto mínimo de 38 diputados.