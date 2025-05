Congreso deberá decidir si levanta inmunidad a diputado oficialista Alexánder Barrantes

La Asamblea Legislativa deberá decidir si levanta la inmunidad al diputado oficialista Alexánder Barrantes por la acusación de cohecho propio que le investiga la Fiscalía General.

El caso se remonta al 9 de noviembre de 2022, cuando la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, sorprendió al Plenario Legislativo con la denuncia pública de que Barrantes, según dijo, le ofreció “cargos y embajadas” a cargo de su voto favorable al proyecto para la emisión de Eurobonos.

“Al inicio de esta sesión, el diputado Alexander del PPSD, en ese sillón de ahí, me ha ofrecido cargos y me ha ofrecido embajadas a cambio de aprobar Eurobonos y yo tengo del deber ético de decir que eso me ha dejado en shock; pero, además, me ha ofendido, la gente no me ha elegido para callarme esas cosas, así que lo voy a dejar constando aquí en el Plenario. Con el Frente Amplio las cosas no se hacen así y es ofensivo”, aseguró Guillén en aquella oportunidad.