Congreso cumple su parte y aprueba financiamiento para ampliación San José - San Ramón

La Asamblea Legislativa aprobó este martes, en segundo y definitivo debate, el proyecto de financiamiento para la esperada ampliación de la ruta San José - San Ramón.

Se trata de los dos créditos negociados por el Gobierno de la República con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo OPEP para el Desarrollo por un total de $770 millones.

El dinero permitirá la ampliación de los 55 kilómetros entre San José y San Ramón, incluidos tres peajes, 20 intercambios, puentes y pasos peatonales.

“Por fin estamos dando este segundo debate después de muchísimo tiempo de esperar una respuesta por parte del Gobierno, de ver cómo podíamos solucionar la ruta San José - San Ramón. Una ruta que ha sido esperada por años, pero sobretodo una obra que representa una deuda histórica con la región de Occidente. “Este crédito no es simplemente un proyecto de infraestructura, es una inversión de calidad en desarrollo económico y en justicia territorial, hay que decirlo con total claridad: Occidente ha crecido, crece día con día, lo vemos hoy con el desarrollo de zonas francas en la zona, ha producido, ha aportado al país, pero no ha tenido la infraestructura vial que demanda ese crecimiento”, aseveró la diputada alajuelense del Partido Liberación Nacional (PLN), Montserrat Ruiz.

Con la aprobación de estos créditos, el Poder Ejecutivo será ahora el encargado de dar luz verde a las obras y además cumplir con las más de 500 expropiaciones que deberán ser pagadas por el Estado, pues ese fue el compromiso del Ministerio de Obras Públicos y Transportes (MOPT).

Se prevé, en este momento, que ese paquete de expropiaciones costará $113.8 millones.