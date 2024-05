Congreso critica discurso de Chaves: “Usted ha venido a retratar un jaguar que tiene cara de gatito”

Los diputados de la Asamblea Legislativa llenaron este lunes de críticas el informe que el presidente Rodrigo Chaves les presentó, el jueves anterior, en su segunda rendición de cuentas.



En el tradicional debate reglado que sucede al discurso presidencial, la oposición lanzó fuertes cuestionamientos no solo para la labor del mandatario, sino también para el logro sobre el cual giró toda su presentación.

“Usted ha venido a retratar un jaguar que tiene cara de gatito”, le dijo José Pablo Sibaja (Nueva República) poco antes de cuestionar la falta de autocrítica de Chaves, que dijo no acepta culpas, pero sí señala culpables.

“Su excusa ha sido que el país no avanza por culpa de otros, excepto la suya, siempre la culpa es de otros menos de la de él”, aseveró.

“El jaguar no es más que un distractor para disimular la inoperancia, inacción e incapacidad del Ejecutivo para atender temas relevantes”, añadió el liberal Luis Diego Vargas.

Para reforzar esos cuestionamientos, la oposición apuntó al aumento sostenido en la pobreza durante estos dos años de Gobierno, la caída en la población empleada o la creciente desigualdad que ya advirtió la OCDE.

Por la forma, el Congreso criticó el tono “autoritario” de Chaves y su intención de enviar temas que ellos adversan a un referendo.

“No, Presidente, no estamos en contra suya, estamos en contra de usar a conveniencia los instrumentos jurídicos, socavando la institucionalidad, el Estado de derecho y engañando a la gente. La amenaza de la aplicación de un referendo, que está desvirtuando y solo quiere que el país se divida, no diciendo toda la verdad ni cuánto cuesta, o es una cortina de humo para que no hablemos de su falta de propuestas y logros para el país”, aseveró la liberacionista Alejandra Larios.