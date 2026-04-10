Congreso cerca de aprobar sanciones más duras contra motociclistas imprudentes

Los diputados están cerca de convertir en ley un proyecto que impondrá multas de hasta ¢280.000 y el decomiso de motocicletas a quienes realicen maniobras peligrosas en carretera.

Este jueves, el Congreso aprobó en primer debate una normativa que establece sanciones más severas para los conductores que incurran en este tipo de prácticas.

La ley contempla multas de hasta ¢280.000 y la posibilidad de decomisar las motocicletas de quienes ejecuten maniobras indebidas en la vía pública.

El objetivo de la medida es reforzar la seguridad vial y reducir los accidentes provocados por conductas temerarias. Además, busca cerrar un vacío legal que impedía sancionar de manera específica estas acciones, cada vez más frecuentes en las carreteras del país.