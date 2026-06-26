Congreso cancela actividad de grupo antiprogresista tras quejas de incitar a la violencia

El Congreso canceló el “pronunciamiento antiprogresista” que estaba programado para este viernes en la sala de conferencias de la Asamblea Legislativa.

Se trataba de una actividad organizada por grupos provida y que se anticipaba al desfile de la diversidad pactado para este domingo.

El problema, según advirtió el Frente Amplio el jueves a los jefes de fracción, es que ese pronunciamiento se acompañó de una imagen en la que una bota pisoteaba una bandera de la diversidad.

“Yo creo que todos los grupos tienen derecho a expresarse, yo no objeto el mensaje que quieran dar, composiciones sobre distintos temas de la política pública, pero sí objeto que el afiche que está circulando es profundamente violento.

“Es un mensaje violento y de incitación al odio y la violencia y eso sí está prohibido por la legislación. Usted puede estar en contra de tales ideas y derechos para tales personas, pero si usted publica una foto donde llama a violentar a otros que defienden esas ideas, usted está incitando a la violencia y eso sí está mal que se haga desde la Asamblea Legislativa”, cuestionó Villalta.

Según el frenteamplista, el permiso para ese pronunciamiento en el edificio legislativo fue gestionado por el oficialista Gerald Bogantes.

La presidenta del Congreso, Yara Jiménez, negó que ella autorizara una actividad de ese tipo y defendió que tampoco creía que la intención de su compañero Bogantes fuera esa.

“No les hemos negado a nadie ningún tipo de reuniones de ningún tipo, pero estoy investigando de qué se trata. Dudo que don Gerald esté proponiendo una cosa así, don Gerald es un diputado pacifista”, dijo.

Sin embargo, aseguró que investigaría el tema. Horas después, la propia organización comunicó la cancelación de la actividad.

“Algunos diputados argumentaron que el afiche promocional del evento era violento. Rechazamos categóricamente esa afirmación.

“Para nosotros, la verdadera violencia no consiste en una imagen que simboliza la resistencia cultural y política. La verdadera violencia es impulsar proyectos ideológicos que debilitan la identidad de la niñez y la familia; es promover iniciativas que consideramos perjudiciales para el desarrollo integral de los menores; y es tolerar manifestaciones donde símbolos y expresiones de la fe cristiana son objeto de burlas u ofensas”, justificó el grupo.

Por su parte, el Frente Amplio celebró esa decisión.

"Nadie pierde derechos porque se suspenda una actividad cuya imagen central consistía en pisotear a una población históricamente discriminada. La libertad de expresión protege el debate de ideas, pero no obliga a las instituciones a convertirse en escenario para la humillación simbólica o los discursos de odio.

“La Asamblea Legislativa debe ser la casa del pluralismo y del respeto a la dignidad en todos sus colores. Los mismos diputados promotores de esta actividad, cuando vieron lo que se estaba haciendo, fueron quienes decidieron cancelarla. En buena hora”, dijo el diputado Antonio Trejos.

Este medio consultó a los despachos de Yara Jiménez y Gerald Bogantes por una posición y está a la espera de una respuesta.

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