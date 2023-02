Congreso archiva proyecto para prohibir a los diputados ejercer profesiones liberales

“Creo que todos los diputados estamos de acuerdo en crear un régimen sancionatorio además de regular correctamente los temas de conflicto de interés, pero este proyecto de ley, como está planteado, no hace ninguna de esas cosas, solo dice que los diputados no podrán ejercer una profesión en el ejercicio de su diputación, limitándolo básicamente a personas que sean profesores universitarios. Eso no resuelva el problema”, dijo el liberal Eliécer Feinzaig.