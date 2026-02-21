Congreso aprueba uso de cámaras corporales y vehiculares en Ministerio de Seguridad

La Comisión Plena Primera aprobó en segundo y definitivo debate el proyecto de ley que permitirá que los cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública puedan portar cámaras corporales y vehiculares.

Se trata del expediente 24.016, impulsado por el ahora diputado independiente Leslye Bojorges desde 2023, quien defendió la propuesta como una forma de “transparentar” la labor policial en el país.

“La transparencia policial es indispensable para recuperar la confianza de las personas en nuestras fuerzas de Policía y -para dotar a quienes se ocupan de esta honorable labor- de seguridad jurídica, frente a las posibles acusaciones o agresiones que puedan darse en el cumplimiento de su trabajo”, justificó el legislador.

El proyecto aprobado establece, entre otras cosas, que los datos obtenidos de estas cámaras deben garantizar los principios de confidencialidad y el resguardo de la información, de manera que estén disponibles solo a personas previamente autorizadas “para resguardar datos que sean considerados de orden confidencial o privados, dados los fines a tutelar de seguridad nacional, orden público, la salud y políticas públicas”.

Además, precisa que las grabaciones de estos equipos solo podrán utilizarse con fines legítimos, tales como material probatorio en procedimientos judiciales o administrativos, revisión interna y capacitación de oficiales.

“Asimismo, las personas víctimas de un presunto abuso policial, podrán solicitar el acceso y la utilización de dichas grabaciones, de conformidad con la normativa aplicable, garantizando siempre la protección de datos personales y los derechos fundamentales de todas las partes involucradas”, dice la propuesta.

Para financiar la compra de estos equipos, la norma aprobada establece las transferencias del presupuesto nacional de la República, así como donaciones y subvenciones provenientes de otros países, entidades públicas u organismos internacionales, que no comprometen la independencia y la transparencia de los cuerpos policiales regidos por esta futura ley.

