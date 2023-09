Congreso aprueba solución para lista negra de la UE en contra de criterio de Hacienda

Luego de semanas de ardua discusión, la Asamblea Legislativa aprobó esta noche en primer debate el proyecto que sacaría a Costa Rica de la lista de países no cooperantes (lista negra) de la Unión Europea (UE).

La solución adoptada reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta para aclarar la obligación de gravar todas esas rentas extraterritoriales a entidades no calificadas o “empresas de papel”; es decir, contribuyentes que no posean una actividad económica formal en el país (recurso humano, infraestructura, gastos de operación etc.).