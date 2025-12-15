Congreso aprueba recursos para comedores escolares y pensiones de los más pobres

El Plenario Legislativo aprobó este lunes, en segundo y definitivo debate, el cuarto presupuesto extraordinario de este 2025, que incluye recursos para financiar los comedores escolares del Ministerio de Educación Pública (MEP) y las pensiones del régimen no contributivo.

Se trata de la última reforma presupuestaria de este año que mueve, entre otros, ₡1.500 millones para el Ministerio de Trabajo y de ahí a las arcas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para financiar las pensiones de los más pobres.

Además, vía moción, los diputados aprobaron el traslado de otros ₡2.500 millones para el Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y el Adolescente (PANEA) del Ministerio de Educación, recursos que garantizan que los más de 4.500 comedores escolares que integran el programa operen durante este mes de diciembre

Igual que sucedió en primer debate, el proyecto se aprobó en medio de las quejas de la fracción del Frente Amplio, que más allá del fondo criticó la forma en que el gobierno de Rodrigo Chaves maneja sus finanzas.

“Votar este presupuesto, a estas alturas, es una irresponsabilidad gigante”, dijo la frenteamplista Priscila Vindas.