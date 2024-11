Congreso aprueba, en definitiva, presupuesto ordinario de 2025

El Plenario Legislativo aprobó este miércoles, en segundo y definitivo debate, el proyecto de presupuesto ordinario 2025.

Lo hizo en medio de un último debate entre diputados de oposición y el oficialismo por la consulta de constitucionalidad que este último grupo, junto a tres diputados de Nueva República, le presentaron al expediente.

“Aquí los diputados no nos repartimos, le dimos a diferentes programas, al OIJ, a comedores escolares, a Seguridad… Pero si la lógica es no podemos endeudarnos, ¿para qué presentaron el crédito con el BIRF? Porque evidentemente el Estado no tiene la capacidad de hacerle frente a sus obligaciones, por favor.