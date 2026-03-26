Congreso aprueba créditos para ampliación de ruta San José - San Ramón

El Plenario Legislativo aprobó este jueves, en primer debate, el expediente 25.183, que contiene el financiamiento para la esperada ampliación de la ruta San José - San Ramón.

Se trata de los dos créditos negociados por el Gobierno con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo OPEP para el Desarrollo por un total de $770 millones.

El dinero permitirá la ampliación de los 55 kilómetros entre la Sabana y el cantón alajuelense, incluidos tres peajes, 20 intercambios, puentes y pasos peatonales.

"Hoy este Plenario no está discutiendo un crédito más, está tomando una decisión país sobre una de las obras más esperadas, necesarias e impostergadas de las últimas décadas.

“La ejecución de este proyecto permitirá reducir tiempos de traslado, mejorar la seguridad, optimizar costos logísticos y fortalecer la competitividad nacional. No se trata únicamente de ampliar una carretera, se trata de mejorar la forma en que se mueve un país, facilitar la actividad económica y generar condiciones más favorables para el desarrollo regional”, aseveró la liberacionista Paulina Ramírez en la lectura del dictamen unánime que recibió el expediente.

Con la aprobación de estos créditos, el principal escollo para la culminación de esta esperada obra será ahora el tema de las expropiaciones, con al menos 503 propiedades que deberán ser adquiridas (y pagadas) por el Estado.

Los legisladores expresaron que ese es un compromiso que asume el Gobierno y que podría convertirse en el gran riesgo para cumplir con los plazos del proyecto.

Se prevé, en este momento, que ese paquete de expropiaciones costará $113.8 millones que se pagarán con financiamiento propio estatal.

Eso, junto a los créditos externos, tendrá presiones importantes en la deuda del Estado, que sigue al alza y ya volvió a superar el umbral del 60%.

Se prevé que el proyecto se vote en segundo debate el próximo martes 7 de abril.

