Congreso aprueba, con los votos del oficialismo, proyecto de armonización eléctrica

El Plenario Legislativo aprobó este martes, con los votos del oficialismo (27-24), el cuestionado proyecto de armonización del sistema eléctrico nacional.

La propuesta del Ejecutivo partió por primera vez al actual Congreso, que se dividió entre la mayoría de Pueblo Soberano y el resto del llamado “bloque democrático” que integran el PLN, FA y CAC.

“Aquí no venimos a discutir sobre lo que me cae bien o me cae mal, ni tampoco a cómo estorbar políticamente algo que necesita el país. Ahora que llega la hora de decidir y decirle al país si vamos a avanzar o a seguir postergando la decisión que durante años hemos arrastrado, salen diciendo que hagamos una nueva ley.

“Démonos el lujo de que durante 20 años sigamos pensando en esas soluciones que ya se necesitan de manera urgente. Modernizar no es privatizar, es preparar al país para competir. El verdadero apagón será si no se hace nada”, defendió el oficialista Gonzalo Ramírez.

La propuesta votada hoy promete cambiar la forma en que se vende y compra energía en el país; sin embargo, la oposición insiste en que el texto está lleno de vacíos sensibles que amenazan la estabilidad del ICE o la labor social que este cumple, sin contar con la posibilidad de tarifas energéticas más altas para los sectores más vulnerables.

“¿Qué ha pasado en otros países donde se ha privatizado el modelo? Pues que las empresas se ponen de acuerdo y hacen colusión, eso pasa en otros países donde este modelo se implementó y eso lo hace este proyecto.

“¿Cuáles son las consecuencias? ¿Quién financia esa nueva institución pública? Lo tenemos que pagar todos los costarricenses (...) Nada en este proyecto garantiza que vayan a bajar los precios, ni tampoco se habla de una tarifa máxima”, cuestionó Sigrid Segura, del Frente Amplio.

Con la votación en primer debate, el texto quedará a la espera de una posible consulta de constitucionalidad o la desconvocatoria del Ejecutivo a la espera de mayores respaldos, ambas posibilidades que se escuchan en corrillos políticos.