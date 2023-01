Conapam alza la voz por impunidad en abandono de adultos mayores

“Se está creando una sensación de que, pese a cometer un delito, no hay responsabilidad. ¿Qué pasa si la denuncia no termina en nada, si no responsabiliza a nadie? Mi fotografía es que estamos diciendo que es posible abandonar a mi papá o a mi abuela, ese es el mensaje que estoy entendido, porque nada va a pasar”, criticó a los diputados.