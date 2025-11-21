Comisión votará informes sobre desafuero de Chaves el próximo miércoles

La comisión especial que analiza la solicitud de levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves conocerá y votará los respectivos informes el miércoles de la próxima semana.



Así lo confirmó este viernes la liberacionista Alejandra Larios, presidenta del órgano y firmante de uno de esos informes que llegarán al Plenario en los próximos días.



El órgano sesionará cinco minutos después de que terminen las comisiones plenas, algo que, por lo general sucede, entre las 6 y 7 p. m.



Se prevé que tanto Larios como Rocío Alfaro, del Frente Amplio, firmen un informe de mayoría.



Por otra parte, el oficialista Daniel Vargas ya había adelantado, la semana anterior, que presentará un informe negativo de minoría en el que se recomienda no quitarle el fuero de improcedibilidad al mandatario.

Luego de discutidos y votados los informes, la comisión trasladará los documentos a la presidencia del Congreso para que desde el directorio se fije una fecha para el conocimiento y votación de los mismos en el salón del Plenario.

A esa sesión podrá asistir el presidente Chaves, quien es investigado por el Tribunal Supremo de Elecciones por presunta beligerancia política.

Será el presidente legislativo, Rodrigo Arias, quien fije una fecha para esa sesión especial, previa discusión con los diferentes jefes de fracción.

Para ese desafuero se necesitará del voto afirmativo de al menos 38 de los 57 legisladores.