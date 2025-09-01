Comisión votará el próximo lunes la recomendación sobre inmunidad de Chaves

El próximo lunes, luego del Plenario Legislativo, la comisión especial que analiza el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves decidirá la recomendación final que enviará al Plenario Legislativo.

Así lo anunció esta tarde la presidenta del órgano, Andrea Álvarez.

La idea, según la diputada liberacionista, es que el próximo viernes a partir de las 8 a. m. se discutan a fondo las consideraciones que tanto ella como Rocío Alfaro (FA) y Daniel Vargas (PPSD) tengan sobre el levantamiento del fuero, tanto en el caso del mandatario como en el del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives.

El lunes, en sesión extraordinaria a eso de las 7 p. m., el órgano sesionará para votar el o los informes que puedan presentarse. Si decide, por mayoría, seguir adelante con el levantamiento del fuero de improcedibilidad penal que tienen ambos jerarcas, el Plenario tendrá la última palabra.

Las conclusiones y recomendaciones de la comisión se deberán leer ante el Plenario y este procederá con su análisis y votación final en una misma sesión.

Ahí podrá estar presidente Chaves y hacer uso de la palabra hasta por 30 minutos para ejercer su derecho de defensa. Una vez superado esto, tendrá que retirarse para que inicie la deliberación del Congreso.

Cada diputado tendrá hasta 15 minutos para hablar del informe. Si no se ha agotado el uso de la palabra a las 6:55 p. m., se dará por discutido el informe y se votará.

Para el desafuero se necesitará de al menos 38 votos.

Una vez concluida la votación, el Congreso remitirá su decisión a la Corte Suprema de Justicia.

La fecha sobre ese análisis final del Plenario debe anunciarse por parte del presidente legislativo, Rodrigo Arias.