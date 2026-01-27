Comisión sepulta propuesta de Fabricio Alvarado para eliminar procesos abreviados

La Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó este martes, de manera unánime y negativa, el expediente 24.690, que pretendía reformar el Código Procesal Penal para prohibir el procedimiento abreviado en delitos de narcotráfico y crimen organizado, la Ley de Estupefacientes, homicidio simple y calificado, entre otros.

Se trata de una propuesta presentada por Fabricio Alvarado, a finales de 2024, que defendía que para esos delitos graves se prohibiera la posibilidad de que los acusados acepten la culpa a cambio de reducir sus penas.

“Lo que queremos es que los delincuentes que son condenados por delitos graves, es decir, todos aquellos que participaron en un hecho realmente peligroso para la ciudadanía, no cuenten con la oportunidad que ahorita tienen, donde al aceptar la culpabilidad se puede ajustar la pena hasta un tercio del total de su condena, adicional, estamos abriendo un camino para que delitos que se aprueben en futuro también sean excluidos de este procedimiento”, había dicho Alvarado en la presentación de la propuesta.

La iniciativa, que incluía también entre sus exclusiones los delitos sexuales y femicidios, venció su plazo ordinario este lunes, por lo que solo restaba su discusión por el fondo y posterior votación.

El órgano, presidido por el liberacionista Danny Vargas, votó de manera unánime su archivo sin mayor justificación.







