Comisión recomienda al Plenario quitarle la inmunidad a Rodrigo Chaves

La comisión especial que analizó la solicitud que el Tribunal Supremo de Elecciones planteó al Congreso para el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves por presunta beligerancia política, decidió este miércoles, por mayoría, recomendarle al Plenario el desafuero del mandatario.

Así quedó recogido en un informe positivo de mayoría firmado por las diputadas Alejandra Larios (PLN) y Rocío Alfaro (FA), quienes defendieron que existen elementos suficientes para que el TSE siga adelante con la investigación contra Chaves por ese ilícito electoral.

“Las denuncias que hay en contra del señor Presidente de la REpública han sido comportamientos reiterados y a él ya se le llamó la atención y continuó haciendo las manifestaciones por las cuales está siendo investigado.



“Existe entonces reiteración y pareciera que es un plan para cumplir una finalidad”, aseveró Larios.



En el otro extremo, y como ya había adelantado, el oficialista Daniel Vargas firmó un informe de minoría y sostuvo que la solicitud del máximo órgano electoral es improcedente, pues no existe un mecanismo que permita tomar decisión por beligerancia política.

“Yo tengo plena certeza de que no existe la base constitucional para este proceso, entonces estamos en un problema, porque ambos estamos plenamente ciertos de nuestras propias interpretaciones y ahí es donde hubiese sido absolutamente importante y necesario haber traído a expertos que ustedes se negaron a traer”, dijo Vargas.





Chaves es señalado por las diversas manifestaciones públicas que ha hecho sobre el proceso electoral que se avecina, por ejemplo, en la necesidad de tener 40 o más diputadas de un mismo partido en el próximo Congreso.

También se le investiga por el uso de la figura del jaguar en diferentes expresiones, pues esta es la imagen de uno de los partidos que integran la "coalición de hecho" que encabeza Pueblo Soberano, partido de la candidata Laura Fernández, quien se presenta como la aspirante a la continuidad del actual Gobierno.

Con la decisión tomada esta tarde, el Plenario tendrá ahora que conocer los informes y someter a votación el levantamiento de ese fuero de improcedibilidad, que necesitará de al menos 38 votos para aprobarse.

La fecha en la que se discutirá y votará esa decisión deberá ser anunciada por la presidencia del Congreso, previa discusión con las diferentes jefaturas de fracción.