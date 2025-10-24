Comisión que analizará desafuero de Chaves alista su hoja de ruta

La comisión especial que se encargará de analizar la nueva solicitud de levantamiento de inmunidad contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, sesionará los viernes.



Al menos esa es la propuesta que presentará al órgano la liberacionista Alejandra Larios, integrante y presidenta de esa terna de diputados que se encargará de rendir informe al Plenario sobre la solicitud que planteó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) al Congreso.



Larios explicó que, en virtud de la agenda apretada que tiene el Plenario, ese es el día que mejor se ajusta a los tiempos de cada legislador, pero además a los plazos que el directorio planteó para ese análisis.

“Las tres diputaciones estamos viendo temas de agenda, pero es muy posible que sesionemos los días viernes, especialmente porque el tema de las jornadas 4/3 nos tiene trabajando a doble jornada y la mayoría de comisiones se llevan los espacios que quedan de lunes a jueves, entonces creo que el mejor día para todos es el viernes”, precisó Larios, quien se acompañará del oficialista Daniel Vargas y la frenteamplista Rocío Alfaro.

Con esa decisión, también se ajustan al modelo que ya había utilizado la pasada comisión que analizó el desafuero de Chaves por posible concusión, análisis que acabó con la negativa de un grupo minoritario de diputados que evitaron los 38 votos necesarios para levantar la inmunidad.

Larios reconoció que aprovechará esa experiencia previa para plantear la hoja de trabajo de este nuevo proceso, que analiza ahora el presunto ilícito de beligerancia política.

“Aquí debo darle mérito a Andrea (Álvarez, presidenta del antiguo órgano) y la antigua comisión porque dejaron abierto el camino, para decirlo en términos coloquiales. A ellos les tocó trabajar sobre un hecho que era inédito, pero bueno, los parámetros ya están claros en la resolución de la Presidencia y a mí criterio, y es lo que voy a impulsar, lo que debe hacerse es respetar el debido proceso, soy absolutamente defensora de los derechos de las personas y defenderé que eso se cumpla”, añadió Larios.

La verdiblanca sí precisó que, aunque ambas comisiones tienen el mismo objetivo, el proceso al que ahora ellos se enfrentan es ligeramente diferente.

“Todos sabemos que el levantamiento del fuero en la otra causa era de tipo penal y en esta electoral, pero hay que tener claro también que en el proceso previo ya existía una investigación y una acusación, el actual es algo mucho más preliminar y sería para autorizar o no al TSE a que inicie la investigación, pero el procedimiento será el mismo, con todas las garantías de defensa para el señor Presidente”, finalizó.

La comisión se reunirá el próximo martes a eso de las 6 p. m. para decidir formalmente la fecha y hora en que sesionará de manera regular.

El órgano tiene 20 días naturales para presentar el o los informes finales, ese plazo podrá prorrogarse por idéntico periodo una única vez, aunque Larios dijo esperar que eso no sea necesario.