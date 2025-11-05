Comisión que analiza desafuero de Chaves ya tiene fecha para recibir al mandatario

La comisión que analiza el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves convocó esta noche al mandatario para que se presente ante el órgano el próximo viernes 14 de noviembre.



La moción, aprobada por unanimidad, añade que la convocatoria está sujeta a la disponibilidad de Chaves y que, en caso de que no pueda asistir, la cita se reprogramará.



La audiencia del mandatario es parte esencial del proceso, pues el objetivo es brindarle a Chaves su derecho de defensa en medio del señalamiento de supuesta beligerancia política que pesa en su contra y por el cual solicita el desafuero el Tribunal Supremo de Elecciones.



La comisión, de manera ordinaria, sesiona los viernes a las 9 a. m.



Junto a esa decisión, el órgano también aprobó solicitar una prórroga de 20 días naturales más para poder rendir el informe final al Plenario.

El plazo original vencía el próximo 11 de noviembre, pero según la presidenta del órgano, Alejandra Larios, se le quería dar el tiempo suficiente al mandatario para que conociera el expediente previo a su audiencia.