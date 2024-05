Comisión llama a cuentas a representante del BCIE por promesa de rebaja en crédito para emergencias

Los diputados de la comisión especial que investiga las contrataciones del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) acordaron este lunes llamar a cuentas al jefe país del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en Costa Rica, Álvaro Alfaro.



Esto luego de que el expresidente de ese organismo multilateral, Dante Mossi, asegurara ante el órgano que Alfaro prometió a los diputados rebajar los intereses del crédito para emergencias que el país firmó con el banco sin estar autorizado para esto.

En audiencia, Mossi dijo que la noticia de esa oferta, hecha ante los diputados de Hacendarios el 22 de agosto anterior, lo sorprendió, pues no era el jefe del país el encargado de tomar esa decisión.

Inmediatamente, según Mossi, él abrió una investigación interna sobre lo sucedido.

“Yo llamé al señor Alfaro a preguntarle quién había aprobado esa rebaja, porque no había sido yo, y me dijo que él no podía contestarme en vista de que yo había iniciado una investigación relativa a su declaración.