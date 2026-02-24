Comisión CCSS avala informe sin responsabilidades en caso Barrenador, ERP y listas de espera

La comisión especial encargada de investigar las presuntas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó, este martes, un informe afirmativo de mayoría sin sentar responsabilidades en temas como el caso Barrenador, la implementación del sistema ERP o las listas de espera en la institución.

El órgano se inclinó hacia la visión del oficialismo, encabezado por Daniel Vargas, y que fue respaldada por el independiente Luis Diego Vargas, la socialcristiana María Marta Carballo y Olga Morera de Nueva República.

En la otra acera, firmaron un informe de minoría la frenteamplista Rocío Alfaro y las liberacionistas Andrea Álvarez y Paulina Ramírez.

A grandes rasgos, el documento aprobado, que pone fin a más de un año de trabajo, concluyó que los problemas discutidos en la comisión responden “a un fenómeno institucional de carácter estructural, acumulado durante décadas”.

Morera, por ejemplo, aseguró que no es posible señalar a la actual administración por un tema como las listas de espera o la deuda histórica que era el cuestionado sistema de gestión ERP.

El informe también señala que, aunque se reconoce la creciente deuda del Estado con la CCSS, no se puede señalar al actual Gobierno por no honrar esos pagos, pues no existe un monto conciliado.

“No es que este Gobierno excluyó la deuda de la institución para efectos de no considerarla; no ha sido conciliada, es un pendiente grandísimo, sí, pero no ha sido posible conciliarla y ese es un trabajo pendiente que será prioridad para doña Laura Fernández”, dijo Daniel Vargas.

Tampoco hubo responsabilidades en el caso Barrenador, que inicialmente fue el corazón del expediente y hoy se calificó como un invento y una construcción.

“Aquí quieren venir a inventarse un caso Barrenador que es vergonzoso ver las imágenes en donde a Marta Esquivel la montan en una perrera por un caso que fue construido, basado en un estudio de sobrecosto que omitió partidas de ahorro y se hizo con base en un presupuesto detallado y no general”, aseveró Carballo.

Complaciente y colaborativo

El informe aprobado no cayó bien entre el bloque de Álvarez, Alfaro y Ramírez.

La diputada brumosa fue especialmente ácida en sus críticas, que dirigió directamente hacia los firmantes.

“Este informe es un compendio de actas, no se desgastaron en hacer un análisis profundo de las audiencias y al final sacan conclusiones complacientes con el Gobierno, complacientes con la junta directiva de la Caja. La deuda de la Caja que se incrementó con este Gobierno un 63%, ¿no les parece que eso es bastante grave, que pasara de 2.7 billones a 4.4 billones? ¿Qué es lo que están viendo? ¿De quiénes son las responsabilidades?

“Me da pena ver ese informe tan complaciente cuando se están muriendo los costarricenses, que la Caja está sufriendo por las decisiones que tomó el Gobierno y dos presidencias, que vinieron a destrozar toda la seguridad social”, aseguró Ramírez.

Alfaro, por su parte, cuestionó que el informe aprobado no sentara ninguna responsabilidad pese a toda la información que se originó luego de 44 audiencias.

“Es un informe complaciente y colaboracionista, con responsabilidades y recomendaciones genéricas, no hay una sola responsabilidad, un solo señalamiento, eso lo hace un informe complaciente.

“La narrativa de que la Caja estaba quebrada, la suspensión del portafolio de inversión, se inventaron desde el Poder Ejecutivo una crisis financiera, se negaron a traer al señor Presidente, lo protegieron. Un ERP tomado en contra del criterio técnico, se cae a pedazos la administración de la Caja y aquí dicen que eso es normal”, criticó la frenteamplista.

Las firmantes del informe de minoría adelantaron que presentarán el documento al Plenario, el cual tendrá la última palabra sobre el expediente.