Comisión aprueba proyecto para crear póliza legal a policías

La Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó un proyecto de ley que permitiría crear una póliza de servicios legales para los miembros de los cuerpos policiales.

La iniciativa busca que el Estado cubra los honorarios de abogados y las costas procesales cuando los oficiales deban defenderse por acciones derivadas del cumplimiento de sus funciones.

La cobertura aplicaría en procesos contencioso-administrativos, civiles y penales, e incluiría los gastos de representación legal cuando los policías sean imputados o demandados por hechos relacionados con su labor.

El proyecto fue presentado por el gobierno del expresidente Rodrigo Chaves y avanzó en comisión con un texto sustitutivo aprobado por los diputados. Ahora continuará su trámite en la Asamblea Legislativa.