Colegio de Abogados se ofrece como mediador entre poderes Ejecutivo y Judicial por presupuesto

El Colegio de Abogados se ofreció como mediador para propiciar un diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial por el presupuesto.

La organización asegura que un recorte afectaría el funcionamiento del sistema judicial de Costa Rica.

El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica planteó servir como mediador para facilitar un diálogo entre ambos poderes ante la discusión por el presupuesto del Poder Judicial.

La propuesta busca abrir un espacio de conversación que permita acercar posiciones y evitar que el conflicto por los recursos destinados al sistema judicial continúe escalando.

Desde el Colegio advirtieron que una reducción en el presupuesto podría afectar el funcionamiento de los tribunales, las fiscalías, la Defensa Pública y otros servicios esenciales que brinda el Poder Judicial.

La organización insistió en que garantizar un financiamiento adecuado es fundamental para mantener el acceso a la justicia y la continuidad de los servicios que reciben miles de personas en todo el país.

Telenoticias consultó a Casa Presidencial si estaría dispuesta a participar en una reunión de este tipo; sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.