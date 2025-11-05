Claudio Alpízar propone concentrar seguridad del país en un Consejo Nacional

El candidato presidencial del Partido Esperanza Nacional, Claudio Alpízar, propone crear un Consejo Nacional de Seguridad que formule y coordine la ejecución de políticas públicas del país en esa sensible materia.



La propuesta se incluye en el plan de gobierno presentado este miércoles por el politólogo y su agrupación.



La idea, según Alpízar, es integrar a las autoridades de Gobierno en temas de seguridad nacional mediante el intercambio de información.



Ese Consejo Nacional estará en permanente sesión semanal “hasta lograr la coordinación requerida de todas las instancias involucradas en la seguridad civil y nacional, y la disminución de los índices delictivos en el país”.



Además, tendrá dentro de sus funciones analizar el trabajo de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).

También integrará cuerpos como la Policía de Fronteras y la Policía de Migración.

“Por medio del Consejo de Seguridad Nacional, se coordinará la interacción de las diferentes instituciones que se ven involucradas en el alcance de objetivos de la estrategia de Seguridad Nacional”, añade el plan de gobierno.

Puede conocer las propuestas completas de Alpízar y Esperanza Nacional aquí.